Quitandinha recebe exposição gratuita de artista que já esteve no Louvre

Entre os dias 11 e 20 de março, Quitandinha receberá a exposição itinerante “A Arte do Reinventar”, do artista plástico Marcelo Pszybylski. Natural de Fazenda Rio Grande, ele trabalha há anos transformando materiais de ferro velho e construção em lindas esculturas. Recentemente, expôs um de seus trabalhos no Museu do Louvre, em Paris (França).

Serão 50 esculturas que retratam a identidade do artista, que trabalha com materiais que foram descartados como lixo. Marcelo reinventa esses materiais e os transforma em obras de arte. O projeto que conta com a exposição é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROFICE), com o apoio da Copel.

Além da exposição, o artista fará uma oficina com os alunos do 5º ano, da rede municipal de ensino. Oficina que terá como tema a arte e sustentabilidade. Com ajuda e orientação de Marcelo, os pequenos poderão fazer instrumentos musicais e brinquedos com materiais recicláveis, seguindo o modo de trabalho do artista.

A produtora do artista, Tania Pszybylski, explica o motivo da escolha dessa faixa etária para participação na oficina: “Foi nessa época que o Marcelo começou a descobrir a arte. Porque é nessa época também que o aluno está bem criativo. No mundo escolar dele, está em uma transição, saindo do básico. Vai trocar de escola. Tem muita coisa borbulhando dentro da cabeça deles”, ressalta.

Quitandinha é uma entre oito cidades das 399 do estado que foram escolhidas para receber a exposição de arte. O gerente de programas educacionais, Fernando Cordeiro, garante que esse é o resultado de muito trabalho na gestão do Poder Executivo.

A exposição será de segunda a domingo, no salão da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Cetequi), das 9h30min às 17h. A entrada é gratuita a toda a comunidade.