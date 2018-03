Quitandinha recebe nova patrola

A máquina foi adquirida através de um pedido da equipe da Secretaria de Obras e Urbanismo do município, com um recurso de R$ 413.648,50 - provenientes da indicação de emenda da bancada federal do Paraná para o Ministério da Integração Nacional

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, recebeu na última segunda-feira, as chaves de uma nova motoniveladora. O equipamento, adquirido através de recurso indicado pelo deputado federal Toninho Wandscheer, propiciará ao município de Quitandinha a manutenção das estradas do interior com maior agilidade.

A máquina foi adquirida através de um pedido da equipe da Secretaria de Obras e Urbanismo do município, com um recurso de R$ 413.648,50 – provenientes da indicação de emenda da bancada federal do Paraná para o Ministério da Integração Nacional.

De acordo com a prefeita Maria Julia, o maquinário contribuirá para a ampliação dos serviços de melhoramento das estradas rurais. “É uma nova maquina, que possibilitará maior agilidade para recuperarmos as estradas que foram danificadas com as fortes chuvas. Mesmo no momento de crise, estamos conquistando importantes recursos para nossa cidade”, disse.

A prefeita ainda destacou que a nova maquina já está à disposição da secretaria municipal de Obras e Urbanismo, e os trabalhos devem ter resultados imediatos. “O nova patrola soma na nossa frota do setor rodoviário e resultados imediatos devem ser notados. Estradas melhores irão beneficiar os nossos agricultores em especial”, falou.