Quitandinha recebe R$ 635 mil em investimento para maquinário de obras

Quitandinha contará com novos maquinários para o setor de Obras do município. Um Rolo Compactador de R$ 360 mil e uma Retroescavadeira de R$ 275 mil compor a frota de veículos de manutenção da cidade, vindos de recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Luciano Ducci e do Deputado Estadual Francisco Buhrer. A Retroescavadeira já está licitada e será a primeira a chegar ao próximo mês, o Rolo Compactador ainda irá para a licitação e deverá chegar ao segundo semestre.

A chegada do novo maquinário ajudará na qualidade dos serviços oferecidos e na economia do município. “Nossa cidade nunca teve um Rolo Compactador, e ele é de extrema importância para a qualidade da manutenção que fazemos nas estradas. É ele que garante a qualidade das estradas ao conseguir comprimir o solo de forma mais eficiente, garantindo uma maior vida útil nas manutenções que fazemos. A retroescavadeira é útil em diversos momentos, desde a manutenção das estradas até no auxílio da extensão da nossa rede de água. Essa será a nossa quarta e vai nos ajudar muito neste momento”, afirma Ernani Ribas, Secretário de Desenvolvimento Urbano do município.

De acordo com a Secretária de Administração e Finanças, Jaqueline Ribas, a vinda do Rolo Compactador gerará uma economia de aproximadamente R$ 1.500,00 por diária, valor este que era pago pelo aluguel da máquina quando era necessário o seu empenho em alguma demanda do município. “É um grande investimento que possibilitará uma economia enorme aos cofres do município. São R$ 360 mil que gastaríamos de aluguel em uma máquina que não seria do município e que estaríamos sujeitos à disponibilidade da mesma. Acabamos com um gargalo do município, economizamos o dinheiro e ganhamos autonomia de trabalho para atender a população. Agradecemos imensamente ao trabalho dos deputados Luciano Ducci e Francisco Buhrer na atenção ao nosso município”, disse.