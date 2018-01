Quitandinha recebe Unidade Móvel do Sesc Saúde da Mulher

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Chegou em Quitandinha na segunda-feira a Unidade Móvel de Saúde da Mulher do Sesc. Um serviço itinerante que oferece gratuitamente exames preventivos de câncer de mama, colo de útero e mamografias. Quitandinha é a segunda cidade do estado que recebe a estrutura até o dia 9 de fevereiro. A iniciativa é uma parceria da prefeitura com a Federação do Comércio do Paraná – Fecomércio.

Os atendimentos ocorrerão mediante agendamento na Unidade Central de Saúde, conforme faixa etária. Os exames de mamografia serão prioritários a mulheres de 50 a 69 anos. Já os preventivos para mulheres de 25 a 64 anos. Estima-se, que durante o período de permanência da Unidade Móvel, sejam atendidas cerca de 600 mulheres.

Segundo a prefeita Maria Julia, trazer a unidade móvel para o município é uma oportunidade de diagnosticar precocemente o câncer e outras doenças. “Tínhamos muitas mulheres aguardando para realizar a mamografia. A unidade do Sesc tem equipamentos de ponta, e que poderão ajudar a salvar vidas”, disse a prefeita.

O lançamento do projeto acontecerá anexo a Unidade Central de Saúde no dia 23 de janeiro às 16h, com presença da prefeita Maria Julia, do presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac, Darci Piana, e do diretor regional do Sesc, Emerson Sextos.