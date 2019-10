Quitandinha recebe visita do Bispo Dom Celso da Igreja Católica

Visitando as cidades que fazem parte da Diocese de São José dos Pinhais, o Bispo Dom Celso Antonio Marchiori, da Igreja Católica, passou por Quitandinha na última semana. Em sua chegada, na sexta-feira (27), ele foi recepcionado com uma solenidade que contou com a presença da Prefeita Maria Julia, os Padres Fabio Meira e Gino da Imaculada Conceição e diversas pessoas, que participaram também da Santa Missa.

Durante a semana, ele esteve visitando as comunidades do município, passando pela Capela Nossa Senhora do Monte Claro, no Turvo, para dar a bênção à Pedra Fundamental. O Bispo passou ainda pela Prefeitura, Postos de Saúde, escolas, colégios e outros locais, sempre levando a palavra de Deus.

A Prefeita Maria Julia agradeceu a visita: “Ficamos muito honrados de receber o Bispo em nosso município. Levamos ele pra conhecer cada canto e abençoar Quitandinha. Agradeço a ele e também ao Padre Fabio que conseguiu trazer ele pra cá. Muito obrigada!”.