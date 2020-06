Quitandinha receberá recursos do governo do estado para compra de equipamentos para unidades de saúde

O governo do Paraná confirmou o repasse de R$ 19,9 milhões do Fundo Estadual de Saúde para 119 municípios do estado, entre eles Quitandinha que irá receber recursos para equipamentos para unidades de saúde de atenção primária.

Os recursos serão usados em compra de veículos para transporte sanitário, como ambulâncias, automóveis e vans, e também aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde.

A ação faz parte do pacote de R$ 168 milhões destinado à saúde pública anunciado pelo governador em dezembro do ano passado. São R$ 14,15 milhões para veículos e R$ 5,78 milhões para equipamentos.

A estratégia é de aproximar o atendimento médico das pessoas tem colaborado também para que o estado consiga apresentar bons índices em relação à pandemia do coronavírus.

Os investimentos atendem ações estruturantes e emergenciais, além da renovação tecnológica com a aquisição de novos aparelhos de exames. “As pessoas precisam receber saúde mais próxima das suas casas”, disse o secretário estadual da saúde.

CIDADES BENEFICIADAS|

Alvorada do Sul, Antônio Olinto, Apucarana, Araruna, Araucária, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Brasilândia do Sul, Califórnia, Cambira, Clevelândia, Curitiba, Entre Rios do Oeste, Guaíra, Imbituva, Mandaguaçu, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Nova Aurora, Nova Londrina, Palmas, Palotina, Paranacity, Pato Bragado, Pinhão, Pranchita, Quarto Centenário, Quatro Barras, Quitandinha, Rancho Alegre, Ribeirão Claro, Rolândia, Roncador, Sabáudia, Salgado Filho, Santa Helena, São José dos Pinhais, Sarandi, Sertaneja, Tupãssi, Umuarama, Ventania e Vera Cruz do Oeste.