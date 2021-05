Quitandinha retorna com as aulas presencias nesta segunda-feira

A educação é direito de todos, mas neste momento a escolha de ir a escola é de cada um

Com o início da pandemia no ano de 2020 muitas mudanças e adaptações precisaram ser feitas, o que não foi diferente na educação. A Secretaria Municipal de Educação de Quitandinha está desde janeiro aprimorando o ensino remoto visando assegurar a qualidade e o acesso ao conhecimento para todos os alunos da rede municipal, investindo na reforma das escolas e implantação de Internet, visando assegurar melhores condições de trabalho a todos, também está realizando projetos para a compra de equipamentos tecnológicos inovadores que possam tornar a escola um espaço mais atraente a alunos e professores.

O retorno das aulas presenciais está sendo cuidadosamente planejado. A atual administração, representada pela secretária de Educação Josiane Mendes de Moura Weiss, considera que os primeiros anos do ensino fundamental são muito importantes para que o aluno seja alfabetizado e tenha autonomia na construção do seu conhecimento, porém acredita que este não seria o melhor momento para o retorno. Após reunião com o promotor de Justiça, Juliano da Silva, exige que os alunos interessados no retorno tenham acesso às aulas presenciais a partir do dia 24 de maio de 2021, sendo assim as escolas serão abertas para atendimento daqueles que sentem necessidade de um apoio neste momento. Informa-se também que o ensino remoto continuará e todos deverão permanecer com as atividades.

Os momentos presenciais na escola, durante a pandemia, serão prioritariamente destinados a esclarecimento de dúvidas, diagnóstico e desenvolvimento de atividades fundamentais para o prosseguimento das atividades remotas. No primeiro momento os alunos atendidos serão aqueles que os pais expressaram o desejo do retorno. Os dias de atendimentos serão comunicados pelos diretores das instituições e não terão a obrigatoriedade de frequentar as aulas presenciais se virem a optar pelas aulas remotas.

As aulas presenciais se darão de maneira escalonada, assim como o transporte, sendo compartilhado com a rede Estadual de Ensino. O município atenderá alunos da Educação Infantil Pré I e Pré II e anos iniciais do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano. Salienta-se que o uso do transporte escolar será realizado apenas para quem não tem meios de ir à escola com os pais e também para aqueles que moram a mais de 2 km da escola, uma vez que, mesmo tomando as medidas de proteção, é um espaço coletivo com maior risco de contaminação. Se algum aluno descumprir as normas não poderá usar o transporte escolar até que tenha condições de seguir as normas aplicadas para segurança de todos.

O retorno está sendo pensado e organizado com muito cuidado seguindo os Protocolos de Biossegurança. A Secretaria Municipal de Educação em conjunto com as escolas está tomando todas as medidas protetivas, investindo recursos para que todas as escolas e ônibus ofereçam condições seguras, entendo que não tem como evitar falhas humanas e por essa razão somente serão aceitos alunos que tenham autorização assinada pelos pais e que cada um faça sua parte pelo bem de todos. É fundamental que os pais estejam atentos a todas as orientações das escolas. Casos de dúvidas devem procurar a escola.