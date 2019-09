Quitandinha reúne 800 cavaleiros na 12ª Cavalgada da Independência

Realizada no feriado de 7 de setembro, a 12ª Cavalgada da Independência contou com a participação de mais de 800 cavaleiros. De crianças a idosos, gente de toda a região aproveitou o sábado ensolarado, após uma semana chuvosa, para comemorar a Independência do Brasil exatamente como ela aconteceu: a cavalo.

O tradicional evento que ocorre anualmente no município, também contou com a presença do presidente do Instituto de Terras, Cartografia e Geografia (ITCG), Mozarte de Quadros, representando o governador Ratinho Junior; o assessor do deputado federal Luciano Ducci, Milton Ubida; o Padre Fábio Meira; secretários municipais e os vereadores João Acir Alves dos Santos (Purungo) e Marcos Élio de Deus Leal (Boca).

A prefeita Maria Julia, que fez o percurso de 14 km sobre o caminhão de som, que guiava os cavaleiros, agradeceu pelo sucesso do evento. “Cada um que veio, fez essa cavalgada ficar mais bonita. E Deus mais uma vez foi bom conosco, trazendo o sol depois de tantos dias de chuva e frio. Agradeço a todos que vieram e também a todos que trabalharam para que esse evento acontecesse”, disse.

Partindo do Parque de Eventos, na localidade de Ferreiras, onde os cavaleiros tomaram um café, todos foram recepcionados no Piquete Tauras da Serra, no Cerro Verde, onde puderam almoçar a tradicional costela fogo de chão. Por lá, a Prefeita também fez a entrega da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que a acompanhou no trajeto, ao presidente do Piquete, Sergio Bockne e família, em agradecimento pela realização do evento.

Durante a tarde, pela primeira vez, também foi realizado um sorteio de prêmios. Alguns dos cavaleiros levaram para casa uma quantia de R$ 200 e outros presentes. O Piquete também realizou um rodeio com diversas competições à tarde e ainda no domingo.

O evento foi realizado pelo Piquete Tauras da Serra, com apoio da Prefeitura e organização da Adesqui, além de patrocínio de empresários da região.