Quitandinha se reinventou nas comemorações do Dia das Crianças e dos Professores

A expressão popular “Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé” nunca fez tanto sentido neste mês das crianças em Quitandinha. Com a necessidade de se adaptar ao novo contexto do Coronavirus, durante toda a semana pré e pós-feriado, a Prefeitura e a Secretaria de Educação se reinventaram e realizaram ações com as crianças e professores das escolas que há tempos não saem de casa por conta da doença.

Todas as escolas da rede municipal se organizaram e realizaram uma espécie de Drive Thru – termo em inglês para estabelecimentos que disponibilizam atendimento sem que as pessoas saiam dose veículos – em que as crianças puderam ganhar presentes, reencontrar amigos e mestres que há meses só se veem pelas telas do computador. Na região da Campina, teve um ônibus que saiu pela comunidade distribuindo presentes para as crianças. Todas as atividades foram acompanhadas pelos pais e respeitaram as normas vigentes de combate contra a doença.

Para a Prefeita Maria Julia, foi um respiro de vida que há tempos a cidade não tinha. “Agradecemos imensamente o esforço dos funcionários das escolas e da Secretaria de Educação em viabilizar esse encontro, dentro deste novo normal. A falta que eu sinto das escolas cheias de vida é incomensurável, e ver isso acontecer enche o coração de esperança”, afirmou.

PROFESSORES

No esteio das comemorações, e adiantando as celebrações do Dia dos Professores, nos mesmos dias em que as ações com as crianças têm ocorrido, também acontecem distribuições de canecas comemorativas para os professores e funcionários. “É uma forma de retribuir todo o trabalho e força de vontade que nossos funcionários e professores tem tido nos últimos tempos. Se reinventar não é fácil, mas é necessário em um momento em que não podemos encontrar nossas crianças, e ainda sim temos a missão de fazê-los crescer”, comentou Sônia Maria Rauth, Secretária de Educação de Quitandinha.

