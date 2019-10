Quitandinha sedia Fórum de Cultura da RMC

Na quinta-feira (26), a Prefeitura de Quitandinha, por meio do departamento de Cultura do município, sediou a 7ª Reunião Ordinária do Fórum dos Gestores de Cultura da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O encontro contou com representantes da Cultura de 21 municípios, da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e das Secretarias da Cultura e de Planejamento e Projetos Estruturantes do Estado do Paraná.

O presidente do Fórum de Cultura da RMC e gerente de Cultura de Quitandinha, Fernando Cordeiro, mediou a reunião, na qual foram discutidos vários assuntos relacionados à Cultura e também foram definidas as pautas que serão levadas na Audiência Pública da Comissão de Cultura da Alep, a ser realizada no próximo dia 18, em Maringá.

Entre as reivindicações, estão a implantação do sistema estadual de cultura, a regulamentação do fundo estadual de cultura, a exigência da criação de fundos, sistemas e conselhos em cada município, entre outros assuntos.

De acordo com a prefeita Maria Julia, essas reuniões são importantes também para a troca de experiências entre os municípios. “É muito bom ter esses encontros pra conhecer projetos que podemos aplicar em Quitandinha, e também falar do que dá certo aqui, porque temos muitas coisas boas pra mostrar”, afirma.

A responsável técnica da Superintendência de Cultura do Estado, Elietti de Souza Vilela, que esteve presente, aproveitou para falar sobre várias das reivindicações levantadas anteriormente pelo Fórum de Gestores, que foram acatadas pela Superintendência e pela Comissão de Cultura da Alep e agora serão aplicadas na forma de Leis de incentivo à Cultura, fomento à economia Criativa e exigências de adequações a Sistemas Municipais de Cultura.

Ainda segundo Cordeiro, é a primeira vez que uma cidade de pequeno porte assume a presidência do Fórum. “Isso coloca Quitandinha não apenas no mapa da Cultura do Estado, para receber investimentos nesta área, mas também como importante articuladora nas mudanças que estão ocorrendo com o Governador Ratinho Junior”, explica.