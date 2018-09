Quitandinha tem asfalto novo em três ruas

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 29/09/2018

Compartilhar no Facebook

Através de diversas obras de pavimentação, Quitandinha melhora a sua infraestrutura. A prefeita Maria Julia fiscalizou nesta quarta-feira o término do revestimento asfáltico. Através de um investimento de cerca de R$ 1 milhão as ruas José de Sá Ribas, Padre Francisco e XV de Novembro estão com asfalto novo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As obras comtemplam um quilómetro de área pavimentada, incluindo os serviços de terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, drenagem, sinalização de trânsito e serviços diversos. O projeto prevê 3034,02 m² de área de calçadas, 1000.25 m² de espaço de grama e 24 rampas para portadores de necessidades especiais.

Agora, a empresa licitada pela Prefeitura está na fase final, concluindo as obras de montagem das calçadas, arborização e por fim a sinalização de trânsito. “É um importante investimento que a prefeitura está fazendo. Estamos aumentando nossa área pavimentada, e iremos entregar uma obra completa dentro do planejado“, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Sergio Tuchinski.

A prefeita Maria Julia fiscalizou o término dos trabalhos de colocação do revestimento asfáltico e reiterou que já tem novos projetos de pavimentação para executar no próximo ano. “Estamos finalizando a pavimentação de três ruas, que deixarão nossa cidade mais bonita. Os motoristas e pedestres também terão maior conforto e segurança. Já temos projetos e queremos pavimentar novas ruas no próximo ano”, destacou a prefeita.