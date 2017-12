Quitandinha tem um novo ônibus para o transporte de alunos

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Quitandinha passa a contar com um novo ônibus para o transporte de alunos. A prefeita Maria Julia fez a entrega do novo ônibus na Secretaria de Educação na última terça-feira. O veículo de 47 lugares foi adquirido com recursos próprios da prefeitura, com um investimento de R$ 334 mil.

Segundo a prefeita, a aquisição desse novo transporte escolar proporcionará melhorias para os estudantes do município. Ela destacou que o compromisso da administração é avançar muito na área de educação, buscando investimentos para o desenvolvimento educacional dos jovens quitandinhenses. “É mais conforto, segurança e garantia para os pais de que seus filhos estão sendo bem transportados. Certamente esse ônibus dará uma grande diferença na qualidade do transporte escolar”, pontuou a prefeito Maria Julia.

A secretária municipal de Educação, Jaqueline Ribas, deixou clara a satisfação com o investimento feito e destacou a qualidade na educação como prioridade. “Investir na educação é pensar em um futuro melhor para todos. São vários os avanços inéditos, um deles é o transporte gratuito para os universitários, dois novos ônibus e inúmeras outras ações que fazem a Educação do município avançar”, contou.

O novo ônibus já estará a disposição do transporte escolar no início das aulas de 2018.