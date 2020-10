Quitandinha terá 5 candidatos a prefeito e 112 a vereador

Nestas eleições, o município de Quitandinha terá 5 candidatos a prefeito, entre eles, 3 ex-prefeitos tentam voltar ao poder novamente: Neco Prado (PDT), Charles Lipinski (PSL) e Zé Quirera (PROS).

O candidato Dr. Luis Dentista (Luis Henrique Lemos-Cidadania) será a novidade no pleito, estreando como candidato a prefeito.

Já entre os candidatos a vice-prefeito, o ex-prefeito Márcio Rato (MDB), será o vice de Neco Prado, o qual conseguiu fazer ele (Rato), como seu sucessor nas eleições de 2016.

O atual vereador, Amir Ribeiro Lemos (PSL), será o candidato vice do ex-prefeito Charles Lipinski.

O candidato Paulo do Feijão (Paulo Celso Wojastyk-PROS), será novamente vice na chapa do ex-prefeito Zé Quirera (Jose Ribeiro de Moura-PROS), que também foi candidato na eleição de 2016, ficando em 2º lugar com 4.728 votos (41,44%), onde a eleita foi a atual prefeita Maria Julia, com 5.269 votos (46,19%).

Conheça mais um pouco sobre os candidatos a prefeito de Quitandinha

Charles Lipinski

Nascido em Curitiba, com 54 anos, Charles Lipinski, comerciante, foi prefeito do município entre 2001/2004.

Charles Lipinski é candidato ao cargo de prefeito pelo Partido Social Liberal (PSL) na coligação DIAS MELHORES VIRÃO. Seu candidato a vice é o atual vereador Amir Lemos (PSL). Charles declarou como bens o valor total de R$ 209.600,00.

Dr. Luis Dentista

Luis Henrique Lemos é candidato ao cargo de prefeito pelo Cidadania na coligação QUITANDINHA MERECE MAIS.

Natural de Curitiba, dr Luis Dentista tem 38 anos, odontólogo e tem como candidato a vice na sua chapa o ex-vereador Gilson Ribas (Cidadania). Dr. Luis, declarou como bens o valor total de R$1.293.000,00.

Neco Prado

Valfrido Eduardo Prado é candidato ao cargo de prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) na coligação POR AMOR A QUITANDINHA.

Neco Prado tem 53 anos, é natural de Rio Negro, exerce a profissão de contador. Neco já foi por 2 vezes prefeito de Quitandinha, em 2004 e em 2008 quando foi reeleito. Os 8 anos que ficou na administração municipal de Quitandinha, marcou o desenvolvimento do município. Seu companheiro na chapa como candidato a vice-prefeito é o ex-prefeito Márcio Rato (Márcio Neri de Oliveira-MDB), que com o apoio do ex-prefeito Neco, foi seu sucessor. Neco declarou como bens o valor total de R$ 862.186,69.

Zé Quirera

Jose Ribeiro de Moura é candidato ao cargo de prefeito pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) na coligação QUITANDINHA VAMOS EM FRENTE.

Natural de Quitandinha, Zé Quirera tem 71 anos, exerce a atividade de agricultor e já foi ex-prefeito do município. A dupla na chapa nesta eleição, repetirá a mesma da eleição de 2016, tendo novamente como vice Paulo do Feijão (Paulo Celso Wojastyk-PROS). Zé Quirera declarou como bens o valor total de R$ 568.685,92.

Conheça os candidatos a vereador de Quitandinha

Nesta eleição, 112 candidatos estão concorrendo a uma cadeira na Câmara de Quitandinha, destes, 4 estão concorrendo reeleição, dentre eles: Amilton Godk Filho (Amilton do Banco-PDT), Carlos Edmilson de Moura (Carlinhos Moura – PROS), João Acir Alves dos Santos (João Prungo-PSB), Marcos Aurélio de Andrade Lemos (Marquinhos da Acarpa – PSD). Já o atual vereador Amir Ribeiro Lemos (PSL) é candidato a vice na chapa do ex-prefeito Charles Lipinski

Listagem de candidatos por nome da urna:

Abacaxi, Alessandro do Ônibus, Amauri Kobus, Amelia, Amilton do Banco, Aramis o Zé, Aroldo do Caí, Ary da Água, Bira, Boca, Bruno Ribas, Carlinhos, Moura    , Celso Kantéle, Cintia Magalhães, Dalva, Damastar da massa, Dani Andrade, Deise do grilo, Dra. Caroline, Edilaine, Edson Saldanha, Eliane Kollross, Elieser Colaço, Elizandro Sousa, Emanuel Nascimento, Eva de Lima Eva Voninha, Everli Cardoso Carrão, Felipe Przybycien, Filho do Otto Mendes,

Fran Ziomek filha do Lebrão, Galo, Geraldo, Haline, Helena da Campina, Hélio Figura, Inez Rodrigues, Irene Cetnarovski, Irene Colaço de Souza, Isa Jackson do quirera, Jessé Pinheiro, Jessica Richert, João Batista, João Follador, João Pedro Xavier, João Purungo, João Taborda Ferreira, Josias, JP, Ju Lemos, Karina Ribas Karpinski, Leonardinho, Leonardo, Leonor Alves da Cruz, Loir

Luiz Fernando, Maikão, Maike Rodrigues, Marcão do Ribeirão, Marcelo do Vale, Marcio Batista, Marcio do Neguinho Borracheiro, Marcio Motorista, Marcos Buiu Marcos Karpinski, Marquinho da Acarpa, Marquinho do Lico, Matilde da Rocha, Mauricio da Agro Doce Grande, Mauro Agente, Meri da Rua dos Pescador, Michel Roda na Lata, Nego da Linguiça, Neguinho do Alemão, Nenemann, Oscar da Auto Escola, Osni do Pangare, Otilia Ziomek, Pastor Dilson Damas, Patricia Zaleski, Paulão do Quicé, Paulinho Cambeca, Paulinho Locutor, Pía do Pogzeba, Pricilla Farmacêutica, Professora Janete, Professora Josiane, Professora Polaca, Raquel, Rayne, Reginaldo da Sucata, Reporter Comum, Resner, Rita de Fatima Barbosa, Rita Ribas, Roberto Eutvos Junior, Rosana Taborda de Deus, Serginho da Praça, Serpinho, Seu Salecio, Silvia Paoline Solinda de Deus, Thais Kryça, Thiago Pia da Água, Vagner de Lima, Valdirene Lecz, Valmir Santos, Waldemar do Ônibus, Zé Boleiro, Zé do Povo, Zé Ribeiro.