Quitandinha terá Carreta Móvel do Senac para cursos de gastronomia

A população de Quitandinha que tem vontade de trabalhar com gastronomia ou pretende se aperfeiçoar na área, já pode se preparar. Através de uma parceria com a prefeitura, a carreta móvel do Senac estará no município oferecendo cursos gratuitos. A estrutura moderna estará montada na praça da Bíblia até a primeira quinzena de dezembro.

A primeira opção de curso será o de auxiliar de cozinha, que abre inscrições para 30 vagas nesta segunda-feira. O curso será diário com uma carga horária de 200 horas, iniciando no dia 1º de outubro e tendo seu término dia 13 de dezembro. O objetivo do curso é de qualificar o aluno para que organize os serviços de cozinha em restaurantes, hotéis, hospitais e outros locais de refeições, aprendendo diversas técnicas, regras e comportamentos na área.

As pessoas interessadas no curso de auxiliar de Cozinha devem comparecer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico até o dia 21 de setembro. Os selecionados terão aulas no período da manhã e tarde. A escolaridade mínima exigida é o 6º ano do ensino fundamental.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo do Vale, a Prefeitura e a Unidade Móvel do Senac oferecerão também outras opções de cursos no período noturno. “Estaremos disponibilizando na sequência outras opções, que são: boas práticas na manipulação de alimentos, massas e risotos, comida de boteco e cozinha italiana“, contou.

A unidade móvel de cursos foi conquistada pela prefeita Maria Julia durante visita na Federação do Comércio do Paraná – Fecomercio. Segundo ela, o objetivo é facilitar o acesso a capacitação profissional. “Estamos trazendo ao município cursos gratuitos, que possibilitarão a recolocação das pessoas no mercado de trabalho, ou até mesmo o aperfeiçoamento”, explicou.