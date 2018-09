Quitandinha terá investimento de R$ 1,1 milhão em saneamento

O recurso foi garantindo junto ao Governo do Estado no início do ano, em uma audiência na Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, acompanhou nesta semana o início das obras de ampliação dos sistemas de água da cidade, que terá um investimento de R$ 1.161.110,00 milhão. O recurso foi garantindo junto ao Governo do Estado no início do ano, em uma audiência na Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

De acordo com a prefeita Maria Julia, o objetivo da obra é trazer maior tranquilidade à população no abastecimento de água. “Com esse investimento vamos garantir o abastecimento para as próximas décadas, planejando o crescimento da cidade sem termos dificuldades com a falta d`água“, explicou a prefeita.

Hoje, o município tem somente um reservatório com capacidade para 100 mil litros, e com o investimento serão construídos mais dois reservatórios com capacidade para 225 mil litros cada. Ainda serão instalados na cidade mais 4.680 metros de tubulação para reforço de rede.

A prefeita ainda destacou que os investimentos vão melhorar a qualidade de vida da população de Quitandinha. “Estamos levando obras que significam mais saúde. Estamos garantindo o acesso da população a água potável. Conseguimos recursos graças ao apoio dos nossos deputados que intercederam junto a Sanepar”, disse.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, o investimento é um marco para o desenvolvimento da cidade. “É um dos maiores investimentos em saneamento dos últimos anos, que não aparece após as obras estarem concluídas, mas que é necessário para o bem-estar de nossa população“, disse.

A expetativa da prefeitura é que as obras de melhorias na ampliação do sistema de abastecimento de água sejam concluídas dentro de sete meses.