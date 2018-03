Quitandinha terá mais quatro academias ao ar livre

As comunidades beneficiadas são: Água Clara de Baixo, Cachoeira do Ipanema, Campina e uma na rodoviária, no centro da cidade

A cidade de Quitandinha terá mais investimentos no esporte. A prefeita Maria Julia anunciou quatro novas academias ao livre que serão instaladas, através de um investimento de R$ 100 mil, de emenda do deputado Francisco Buhrer.

Os equipamentos já estão na secretaria de Obras e Urbanismo do município para serem montados. As comunidades beneficiadas são: Água Clara de Baixo, Cachoeira do Ipanema, Campina e uma na rodoviária, no centro da cidade.

A prefeita Maria Julia destacou a importância das academias para o município e consequentemente para os quitandinhenses. “Essas academias são saúde para a nossa comunidade, que está caminhando, crescendo e melhorando cada vez mais”, ressalta a prefeita.

De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Jaqueline Ribas, a ideia é disponibilizar espaços para a prática de atividades físicas. “Queremos oferecer opção de lazer e qualidade de vida para a população. Através do esporte, garantimos mais saúde pra nossa gente”, explicou Jaqueline.