Rede municipal de educação de Quitandinha recebe kits esportivos

Por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, a Prefeitura de Quitandinha acaba de adquirir 10 kits esportivos para as escolas da rede municipal e CMEIs do município. Entregues na última semana em todas as instituições, as bolas, redes e jogos já fizeram a alegria da criançada.

Ao todo, mais de dois mil estudantes foram beneficiados com os kits, que incluem rede de vôlei e de futsal, cordas, petecas, bambolês, bolas de futebol, de vôlei, de basquete e de handebol, tabelas de basquete, frescobol, jogos de damas, xadrez, dominó e badminton.

Nos CMEIs, os brinquedos são diferenciados considerando a idade dos pequenos. São bolas de borracha, bambolês, petecas, bolas de vôlei, tabelas de basquete e corda.

De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Esportes Karina Ribas Karpinski, toda a rede municipal estava precisando de novos equipamentos esportivos. “Com essa compra, os nossos pequenos podem se divertir com os jogos, aprendendo de uma forma lúdica. Ficamos muito felizes ao ver o sorriso deles”.

A prefeita Maria Julia complementa, falando do sentimento de todos ao receber os kits nas escolas: “Durante a entrega, a criançada já aproveitou pra brincar e a gente fica feliz vendo a satisfação deles. Saber que estamos contribuindo com a educação de todos, é muito gratificante”, enaltece.