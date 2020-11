Regulamentação Fundiária Urbana é aprovada em Quitandinha

O vereador e presidente da Câmara de Quitandinha, Marquinhos da Acarpa, coordenou na noite desta última quarta-feira (18), mais duas reuniões do legislativo quitandinhense. Sem a presença de público no plenário, foram realizadas a 26ª Sessão Ordinária e a 14ª Sessão Extraordinária. Ambas foram transmitidas ao vivo pelo canal do órgão no Facebook.

Nesta ocasião foi lida as correspondências e, na ordem do dia, ocorreu a votação de três projetos do Executivo e um do Legislativo. Da prefeitura foram aprovados em primeira votação a Regulamentação Fundiária Urbana, o da recomposição inflacionária dos vencimentos dos servidores e pensionistas do município, além da criação do Bairro Vila Prado II no perímetro urbano da cidade. Já do Legislativo foi aprovado o projeto de reajuste dos servidores da Câmara Municipal. Já na 14ª Sessão Extraordinária todos os projetos citados anteriormente foram aprovados em segunda votação.

Durante a palavra livre, os presentes parabenizaram os vereadores e o novo prefeito de Quitandinha que foram eleitos para o mandato 2021/2024, assim como também todos que tiveram a disposição de disputar o pleito nestas eleições municipais.

A Câmara de Vereadores lembra que as reuniões ordinárias e extraordinárias estão suspensas ao público em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do Decreto Municipal Nº 1.301, de 17 de março de 2020. A medida, tomada pela Mesa Diretora, se faz necessária como objetivo de evitar a disseminação do contágio do COVID-19.

