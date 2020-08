Representantes do Exército visitam Quitandinha para organizar alistamento

Uma comitiva de oficiais do 15º Grupo de Artilharia de Campanha Auto Propulsado (15º GACAP) da Lapa realizou uma vistoria técnica no Ginásio de Esportes de Quitandinha nesta semana, com o intuito de alinhar os detalhes do processo presencial do alistamento obrigatório, cujo prazo para inscrição acaba no dia 30 de Setembro.

O Cabo Patla, os Sargentos Marisa, Marcondes e Rezende, liderados pelo Tenente Murilo foram guiados pela responsável da Junta Militar do município, Denise Mlenek, e pela Secretária de Educação, Esportes e Cultura, Sônia Rauth, responsável pela estrutura. Durante a visita foram observados os espaços, as estruturas de iluminação, energia e acomodação das necessidades dos cerca de vinte oficiais envolvidos no processo.

NOVA REALIDADE

O Tenente Murilo explicou como será o processo o processo presencial de alistamento e afirma que seguirá as normas de distanciamento por conta do Coronavirus. “Teremos algumas fases dentro desse processo. Primeiramente conferimos a documentação do conscrito, depois eles passam por um exame médico e odontológico, após isso realizamos uma entrevista rápida para conhecer melhor o candidato para posteriormente fazermos um teste de esforço físico e acuidade visual. Por conta da pandemia, estabeleceremos também um procedimento de cuidado e distanciamento”, afirma.

SERVIÇO

O Governo Federal prorrogou até o dia 30 de Setembro o prazo para os jovens que completam 18 anos em 2020 fazerem o alistamento militar obrigatório. O prazo original se encerraria no dia 30 de Junho, entretanto, a prorrogação foi concedida em virtude das medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus e pela dificuldade de circulação dos jovens até as Juntas Militares de suas respectivas regiões.

Os jovens quitandinhenses nascidos em 2002 devem acessar o site www.alistamento.eb.mil.br para efetuar o alistamento. Caso o jovem não consiga realizar via internet, é necessário comparecer à Junta de Serviço Militar de Quitandinha, localizada na Av. Fernandes de Andrade, 330, ao lado da Praça da Bíblia no Setor Rodoviário, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, portando documento de identificação.

Para maiores dúvidas, o telefone da Junta Militar de Quitandinha é (041) 3623-1185.