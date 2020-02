Rua da Independência tem mudança quanto ao estacionamento de veículos

Agora, de segunda a sexta, das 7h às 18h, apenas é possível estacionar para embarque e desembarque e somente em um dos lados da via

Compartilhar no Facebook

Pensando na segurança dos alunos e na otimização do acesso ao CMEI João Ribeiro de Moura durante os horários de aula, houve uma mudança em relação ao estacionamento na Rua da Independência, em frente ao CMEI. Antes, os carros poderiam ficar estacionados em ambos os lados em qualquer horário. Agora, de segunda a sexta, das 7h às 18h, apenas é possível estacionar para embarque e desembarque e somente em um dos lados da via.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes Karina Ribas explica que a mudança era necessária: “muitos dos nossos alunos dependem do transporte escolar e, nos horários de início e término das aulas, com carros estacionados dos dois lados, os motoristas dos ônibus não conseguiam trafegar por ali. Sem contar que com o fluxo intenso de veículos, é perigoso para os nossos alunos”, aponta.

Na primeira semana de aulas, foram instaladas placas indicando a proibição de estacionamento e policias militares do município estiveram orientando os motoristas na via. Antes das 7h e após das 18h, de segunda a sexta, ou em qualquer horário durante os finais de semana, é permitido estacionar veículos.