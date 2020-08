Saúde de Quitandinha realiza sanitização de espaços públicos

Com recursos vindos da Câmara Municipal, a Secretaria de Saúde de Quitandinha ministrou uma sanitização de espaços, veículos e prédios públicos na última semana, sendo esta mais uma ação da Saúde de Quitandinha no combate contra o Coronavirus, junto com os totens de álcool em gel que estão posicionados em locais estratégicos do município.

Uma espécie de caminhão pipa passou pela cidade pulverizando uma solução de água com um produto chamado Combacter 800, que é um desinfetante à base de amônia geralmente utilizado pela indústria alimentícia, indicado para desinfecção e higienização de paredes, pisos, equipamentos, veículos e abatedouros.

Foram contratadas duas diárias de desinfecção. Nas oportunidades, foram sanitizados a Prefeitura, a Câmara, todas as secretarias que contam com atendimento contínuo ao público, CRAS, CREAS, o Posto Sede, a base do SAMU, a sede da Vigilância Sanitária, além da Central de Veículos, a Rodoviária do município, todas as ambulâncias em serviço e os pontos de ônibus do Centro. Um desses dias foi dedicado à desinfecção de todos os postos de saúde do interior, na Lagoa Verde, Turvo, Água Clara, Pangaré, Doce Fino, Doce Grande e Campina.

De acordo com a Secretária de Saúde de Quitandinha, Caroline Przybylok, a ação será contínua no município. “A nossa intenção é fazer a sanitização pelo menos uma vez ao mês. Essa ação é muito importante, pois reforça o combate contra a disseminação do vírus nos locais em que ele pode circular com mais força, que são nas estruturas públicas e de grande uso da população. Agradecemos a parceria e ajuda da Câmara Municipal que viabilizou a realização dessa atividade, e esperamos que ela se reflita nos números da doença na nossa cidade”, afirma.