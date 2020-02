Secretaria de Educação de Quitandinha prepara colégios para chegada de alunos com laudo médico

Na última semana, pedagogas de escolas municipais e estaduais de Quitandinha se reuniram para tratar de um assunto importante: a transição dos alunos com laudo médico do 5º para o 6º ano. Nesse ano, foram dez alunos transferidos para os colégios estaduais. Alunos esses que já participavam da classe especial ou sala de recursos no município e vão continuar com esses serviços no estado.

Essa parceria intercolegial teve início em 2017, na gestão da Prefeita Maria Julia, com o intuito de facilitar a transição para todos os alunos. “É uma mudança grande na vida dos alunos. São mais professores, mais matérias, um colégio e até colegas diferentes. Então resolvemos ajudar nessas mudanças”,explica a prefeita.

De acordo com a secretária Karina Ribas, poucas cidades da região contam com essa parceria entre escolas e colégios. “Acredito que somos pioneiros na região nesse assunto. O número de alunos com laudo tem aumentado e, com isso, o trabalho tem que ser melhorado também, para que nenhum aluno deixe de aprender por uma necessidade específica. Nesse ano focamos mais neles”, afirma.

A reunião contou com a presença da técnica do núcleo da Educação Especial do Estado, Siana do Carmo de Oliveira Franco Bueno, além da psicóloga do município, Daisy Gonçalves, e a coordenadora pedagógica Maria Janete Iargas.