Seja uma rainha ou princesa do Produtor Rural em Quitandinha

O momento tão esperado chegou! As meninas filhas de produtor rural de Quitandinha, que sempre sonharam em ser a rainha ou as princesas da cidade, já podem se inscrever no concurso da Rainha do Produtor Rural. O tradicional baile está marcado para 8 de junho e é um evento tradicional muito aguardado na cidade.

A organização do baile é por conta da Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde e contará com apresentação de Chiquito & Bordoneio, Baitaca e Andre Melo & Só Vanera. Tudo após o desfile das candidatas, realizado pela Prefeitura Municipal.

As moças interessadas em participar devem ter entre 15 e 23 anos, ser moradoras de Quitandinha e filhas de agricultor. A inscrição deve ser feita até o dia 10 de maio, no Cetequi – Secretaria de Educação, que fica na rua Pe. Francisco, 47 – centro. O horário de atendimento é das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. As candidatas devem apresentar RG, comprovante de residência, nota de produtor rural no nome do pai ou da mãe ou comprovante de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

A prefeita Maria Julia convida a todas a participar do Baile de Escolha da Rainha do Produtor: “todas as nossas meninas são lindas e merecem participar de um momento especial como esse. Participem! Vamos mostrar toda a beleza que existe na nossa Quitandinha”.