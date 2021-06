SESC Saúde já está atendendo em Quitandinha

Na última quarta-feira (02), O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e a Prefeitura de Quitandinha realizaram o lançamento do projeto Sesc Saúde da Mulher no município. A solenidade foi realizada na Secretaria de Educação (CETEQUI) com um número restrito de convidados, seguindo todos os protocolos e recomendações de segurança. Além de toda a equipe, esteve presente também o diretor regional do Sesc, Emerson Sextos, a gerente, Thais Zucarelli dos Santos, o prefeito Zé Quirera e a secretária de Saúde Danielli Teixeira da Cruz.

O serviço itinerante oferta gratuitamente exames preventivos de câncer de mama (mamografia) e de colo de útero (citopatológico/preventivos), além de ações de educação em saúde. A unidade está instalada no Centro de Atendimento Materno Infantil (CAMI), rua Pedro Zolner, 301, os atendimentos serão realizados até o dia 01 de julho, com um rígido protocolo de biossegurança, conforme faixa etária e agendamentos prévios.

As mamografias serão oferecidas a mulheres de 50 a 69 anos; já os exames preventivos (citopatológicos) de 25 a 64 anos de idade. As interessadas poderão fazer os agendamentos diretamente no local, munidas das cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. A expectativa é que 680 exames sejam realizados no período, sendo 328 exames mamográficos e 352 citopatológicos.