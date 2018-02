Sessão solene marca o início dos trabalhos na Câmara de Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 26/02/2018

Na noite última quarta-feira, ocorreu a sessão solene que marcou a início das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Quitandinha para o ano de 2018.

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, participou da sessão, em seu discurso, a chefe do poder executivo apresentou um resumo das principais ações desenvolvidas em sua gestão e destacou a importância da união entre os poderes.

Em resumo, a prefeita apresentou as suas conquistas até o momento e se destacou por um discurso breve, e valorizando a união e apoio dos parlamentares. “Conto com o senhor presidente e os vereadores no apoio aos nossos projetos, da mesma forma que temos feito nesse inicio de ano. Vamos caminhar juntos, que a cidade será ainda melhor”, disse.

O maior destaque da apresentação da prefeita foi para área da Saúde, que falou da renovação da frota, com aquisição de novos veículos, reestruturação da farmácia básica, investimento em exames laboratoriais, estruturação das unidades de saúde do interior, descentralização dos atendimentos odontológicos, contratação de novos profissionais, ampliação das especialidades, e ainda falou sobre a conquista do recurso de R$ 750 mil para construção de uma nova Unidade de Saúde da Família.

É tradição no município a participação do chefe do poder executivo na sessão solene de abertura dos trabalhos da Câmara.