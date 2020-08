Sessões extraordinárias discutem alteração dos diretores em escolas e repasse para Conseg em Quitandinha

Os vereadores do município de Quitandinha se reuniram na noite da última quinta-feira (23), para darem andamento aos trabalhos da casa. Duas sessões extraordinárias foram realizadas.

Durante a reunião houve a votação da ata da Sessão Ordinária anterior e feita a leitura das correspondências e ofícios. Já durante a ordem do dia, foram votados os projetos do executivo, sendo eles: o que altera a redação da lei nº 691, de 19 de novembro de 2007 (eleição dos diretores das escolas municipais), o que autoriza o poder executivo a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Quitandinha, para o exercício de 2020 (inclusão dos R$ 30 mil que serão repassados ao Conselho de Segurança), além do uso condicionado de imóvel situado no Distrito Industrial de Quitandinha para a empresa Edson Luiz Penso ME.

Com restrição do público, o legislativo quitandinhense informa que tem adotado todas as medidas de higienização, principalmente nas áreas de uso comum, e que foram colocados novos dispensers de álcool em gel no plenário.

A Câmara de Vereadores lembra que as reuniões ordinárias estão suspensas ao público em cumprimento ao decreto estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do decreto municipal nº 1.301, de 17 de março de 2020. A medida, tomada pela mesa diretora, se faz necessária como objetivo de evitar a disseminação do contágio do COVID-19.