Sicredi reinaugura agência em Quitandinha

Pensando na relação ainda mais colaborativa e integrada com o associado, a agência de Quitandinha, no Paraná, foi reinaugurada na segunda-feira (28 de outubro). Para garantir mais conforto e comodidade aos associados, a unidade de atendimento mudou de endereço e traz ambientes alinhados ao novo layout e ambientação da marca, com grande foco nas áreas de relacionamento.

“Para fortalecer cada vez mais o atendimento aos associados, a cooperativa vem realizando uma série de reformas e inaugurações. Esse plano é resultado de um dos pilares do cooperativismo de crédito, que é o fomento da comunidade local, ou seja, os recursos financeiros ficam na região onde foram gerados”, ressalta o presidente da Sicredi Integração PR/SC, Luiz Roberto Baggio.

O novo espaço, que conta 470m², está localizado na Av. Fernandes Andrade, 1111 – Centro. A agência já está atendendo aos moradores da região com horário de funcionamento das 10h à s 15h e no autoatendimento das 6h à s 20h.

