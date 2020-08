Todos os profissionais de Saúde de Quitandinha negativam para COVID-19

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 28/08/2020

Ao todo, 171 exames foram realizados em todos os profissionais de saúde de Quitandinha, e todos deram negativo. Os testes foram pedidos pela Câmara Municipal e financiados por emenda parlamentar do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior. Os testes foram feitos por meio de amostra de sangue, com o fim de mapear a situação imunológica daqueles que estão na linha de frente de combate contra o Coronavirus.

De acordo com a Secretária de Saúde de Quitandinha, Caroline Przybylok, os resultados são frutos de uma consciente aplicação do plano de contingência e dos protocolos sanitários em suas estruturas desde o começo da doença, em Março deste ano. “Desde o começo da situação epidemiológica na nossa cidade, sempre apelamos para a consciência e cuidado de todos os profissionais que iriam enfrentar essa batalha. Os resultados destes exames comprovam que os protocolos que aplicamos funcionam em todas as esferas de atendimento”, afirma.

A Secretária comenta, ainda, a importância destes testes no trabalho cotidiano das equipes. “Espero que esses resultados passem para a população a mesma tranquilidade que nos gerou internamente. Que nossos profissionais não apresentam risco, que nossas estruturas estão preparadas de fato para atender a população, tanto dentro das nossas nove unidades de saúde quanto nos atendimentos mais próximos que fazemos com as famílias. Estamos fazendo, desde o início, a nossa parte”, disse.

TIPO DE TESTE

Os testes realizados pelos profissionais de saúde de Quitandinha foram feitos por meio de amostra de sangue, para verificar o nível de imunoglobulinas – proteínas responsáveis por proteger o corpo contra a invasão de vírus, bactérias e afins – além de, também, comprovar ou descartar a presença destes invasores no corpo de quem coleta.

Dos 171 exames realizados, 165 apresentaram imunoglobulinas baixas, ou seja, os anticorpos não foram nem ativados para o combate contra qualquer invasor. Isso significa que estes profissionais não chegaram perto de contrair o vírus, mesmo trabalhando diretamente em ambientes de alto risco de transmissão. Os outros seis exames apresentaram alta presença de imunoglobulinas, significando que o sistema imunológico já enfrentou invasores em algum momento, e que agora está imunizado contra os mesmos. Os seis profissionais que apresentaram esse resultado foram justamente àqueles afastados, em suas épocas, por apresentarem suspeitas de contágio por COVID-19.

“Esses resultados comprovam a eficácia dos nossos protocolos. Os que estão com imunoglobulina baixa, não tiveram contato com a doença, mesmo trabalhando muito próximo dela. Os seis que estão imunizados, foram afastados a tempo suficiente de não propagarem a doença entre seus pares”, afirma a Secretária.

MAIS TESTES

R$ 100 mil Reais foram empregados para financiar os testes em massa nos profissionais que estão na linha de frente. De acordo com a Secretaria de Administração e Finanças, a testagem coletiva agora será mais abrangente, incluindo nas tiragens os profissionais de outras secretarias e estruturas públicas que também realizam atendimentos ao público.