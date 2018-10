Unidade Móvel do Senac chega a Quitandinha para cursos de gastronomia

Em uma moderna estrutura, cerca de 100 alunos do município farão as capacitações gratuitas nos cursos de auxiliar de cozinha, boas práticas na manipulação de alimentos, massas e risotos, cozinha italiana e comida de boteco

Quitandinha recebeu nesta segunda-feira a Unidade Móvel do Senac Gastronomia, que ficará instalada na praça da Bíblia até a primeira quinzena de dezembro, oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos. A inauguração da unidade foi feita pela prefeita Maria Julia, acompanhada do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo do Vale e do Gerente do Senac de Rio Negro, Luiz Henrique Gradiz.

Em uma moderna estrutura, cerca de 100 alunos do município farão as capacitações gratuitas nos cursos de auxiliar de cozinha, boas práticas na manipulação de alimentos, massas e risotos, cozinha italiana e comida de boteco. A carga horária chega a 200 horas, de acordo com a opção de curso.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo do Vale, a carreta com os cursos voltados para a área de gastronomia atende uma demanda muito importante, em um segmento que cresce exponencialmente na região, além do grande potencial para geração de renda. “Através de uma solicitação da nossa prefeita, estamos buscando parcerias para oferecer oportunidades de qualificação profissional. Os cursos que estamos ofertando trarão também um aperfeiçoamento profissional e uma alternativa de renda”, disse.

A prefeita Maria Julia destacou que investir em educação e qualificação profissional sempre foi uma das principais preocupações da administração. “Queremos dar oportunidades para as pessoas que mais precisam, capacitando, gerando renda e resgatando a valorização do indivíduo”, explicou a prefeita.

A intenção para instalação da Unidade Móvel do Senac no município foi apresentada pela prefeita no início do ano na sede da Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio) e assinado o convênio entre a prefeitura a instituição no mês passado.