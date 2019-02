Unidades de Saúde de Quitandinha intensificam campanha de vacinação contra febre amarela

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 09/02/2019

O risco da febre amarela chegar à Quitandinha e região é real, vários casos já confirmados no litoral do Paraná, com casos suspeitos na região metropolitana de Curitiba.

A Prevenção com a vacina é o melhor remédio. Procure o posto de Saúde mais próximo da sua casa, para vacinar ou tirar dúvidas. Nos casos que a pessoa não tem a carteirinha com os registros da vacinação, ou não tem certeza se tomou a vacina, pode e deve se vacinar normalmente. Se a dose for repetida não acarreta nenhum problema ao paciente.