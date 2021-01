No dia 1º de janeiro de 2021 às 9h foi realizada a missa de posse do prefeito eleito José Ribeiro de Moura – Zé Quirera – e seu vice Paulo Celso Wojastyk – Paulão do Feijão – na paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde celebrada pelo padre Gino da Imaculada Conceição. E as 10:30h a sessão solene de posse na Câmara Municipal de Quitandinha.

