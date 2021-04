Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 24/04/2021

Compartilhar no Facebook

Na última segunda-feira (19), o prefeito Zé Quirera recebeu a visita do vereador de Mandirituba Fernando Teixeira, juntamente com Felipe Machado e Mário Tribka, que firmaram compromisso de ajuda entre as regiões.