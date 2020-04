Vereadores de Quitandinha aprovam auxílio alimentação emergencial

Em Regime de Urgência, vereadores do Legislativo de Quitandinha se reuniram na noite desta quarta-feira para aprovação, em duas sessões extraordinárias, do repasse de auxílio alimentação emergencial de R$ 100 reais as famílias em situação de vulnerabilidade social. A reunião, liderada pelo presidente da Câmara, Marquinho da Acarpa, contou com a presença de todos os vereadores da casa.

Com o investimento de R$ 120 mil reais, que possibilitará atender 1.200 famílias de Quitandinha, o projeto do município atende a reivindicação dos vereadores do município em conceder o benefício às pessoas afetadas pela crise econômica/social decorrente a pandemia do COVID-19, o coronavírus.

“Esse é um momento difícil para todos nós. Nós vereadores temos consciência de que é preciso ajudar para tentar minimizar os problemas das famílias mais carentes de nossa cidade. E, se necessário for, não mediremos esforços para realizamos um novo repasse ao município”, afirmou Marquinho da Acarpa.

O recurso utilizado pelo município neste projeto faz parte do repasse de R$ 500 mil reais feitos pela Câmara de Vereadores de Quitandinha à prefeitura para o combate ao vírus. Além dos R$ 120 mil para o auxílio alimentação, outros R$ 150 mil foram repassados ao Hospital Cristo Rei para compra e locação de equipamentos, materiais e medicamentos de combate ao coronavírus. O restante do recurso deve ser utilizado pela Secretaria de Saúde.

De acordo com o Projeto de Lei elaborado pela Prefeitura de Quitandinha, serão beneficiados com o auxílio alimentação, famílias incluídas no Cadastro Único do Governo Federal e Sistema Único de Assistência Social (SUAS), mediante avaliação e coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social.

A Câmara de Vereadores informa que as reuniões ordinárias seguem suspensas ao público em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do Decreto Municipal Nº 1.301, de 17 de março de 2020. A medida, tomada pela Mesa Diretora, se faz necessária como objetivo de evitar a disseminação do contágio do COVID-19.