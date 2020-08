Vereadores de Quitandinha aprovam gratificação função Covid-19 para servidores

No total, 170 servidores serão beneficiados com o auxílio de R$ 209 reais durante o período de quatro meses

Vereadores do município de Quitandinha se reuniram na tarde da última sexta-feira (14), para a realização de duas Sessões Extraordinárias. Atendendo ao pedido do executivo, nesta ocasião o objetivo era discutir o projeto de gratificação função Covid-19.

De autoria da Prefeitura de Quitandinha, a proposta do projeto era de criar uma gratificação para o pagamento temporário aos servidores municipais das secretarias da Saúde e também de Ação Social, Criança e Defesa Civil. O projeto beneficia os funcionários que atuam diretamente no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

No total, 170 servidores serão beneficiados com o auxílio de R$ 209 reais durante o período de quatro meses. Segundo a prefeitura, esse valor será acrescido já no salário do mês de agosto dos funcionários municipais. A proposta foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.

A Câmara de Vereadores lembra que as reuniões ordinárias e extraordinárias estão suspensas ao público em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 4.230, de 16 de março de 2020. A medida, tomada pela Mesa Diretora, se faz necessária como objetivo de evitar a disseminação do contágio do COVID-19. Apesar dos decretos, a população pode acompanhar as reuniões através do Facebook oficial do órgão.