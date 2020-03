Vereadores de Quitandinha liberam R$ 500 mil para o combate do Coronavírus

Vereadores de Quitandinha se reuniram na manhã desta segunda-feira (23), para aprovação, em duas sessões extraordinárias, do repasse de recursos para o combate do COVID-19, o Coronavírus. As reuniões aconteceram a pedido do presidente do Legislativo, Marquinho da Acarpa.

Nesta oportunidade foi aprovado o projeto de Lei Nº 03/2020, que autoriza a transferência de R$ 500 mil reais do Fundo Especial da Câmara para a Prefeitura Municipal de Quitandinha. O recurso é destinado para que o município utilize no atendimento de ações e serviços da Saúde e Assistência Social no combate do CODIV-19. O projeto prevê, ainda, que parte deste valor, R$ 150 mil, seja repassado ao Hospital Cristo Rei para compra de equipamentos, materiais e medicamentos de combate ao Coronavírus.

Também foi aprovado nestas reuniões o projeto de Resolução Nº 01/2020, que altera o Regimento Interno da Casa e institui a realização de sessões eletrônicas remotas durante o período de prevenção do CODIV-19. De autoria dos vereadores Marquinho da Acarpa, Amilton Godk Filho e Loir Esconiscki, o projeto possibilitará, por exemplo, que reuniões extraordinárias, como a realizada nesta segunda, sejam feitas de forma remota, ou seja, sem a necessidade do comparecimento em plenário dos vereadores.

A Câmara de Vereadores informa que as reuniões ordinárias seguem suspensas em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do Decreto Municipal Nº 1.301, de 17 de março de 2020. A medida, tomada pela Mesa Diretora, se faz necessária como objetivo de evitar a disseminação do contágio do COVID-19. Outras informações pelo telefone (41) 3623-1443.