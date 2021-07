Zé Quirera conquista R$ 2 milhões em recursos para Quitandinha

Na última quarta-feira 23, o prefeito Zé Quirera participou de uma reunião bastante produtiva na busca de recursos e na viabilização de importantes projetos de transformação urbana para Quitandinha, com a participação do secretário Ortega, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e também com os deputados estaduais Fernando Francischini e federal Felipe Francischini.

Na oportunidade com a entrega simbólica do veículo para a Secretaria de Saúde, o Deputado Federal Toninho Wandscheer, após elogiar a gestão do prefeito Zé Quirera, anunciou a entrega de 2 milhões de reais à Quitandinha para obras do município. De acordo com o prefeito, o valor será destinado para pavimentação rural e urbana, de modo a atender um maior número de cidadãos quitandinhenses.