Zé Quirera envia a Câmara vários projetos relevantes que beneficiarão o povo de Quitandinha

Na última quarta-feira 10/02, o prefeito José Quirera encaminhou à Câmara Municipal diversos projetos de lei de extrema relevância para o povo de Quitandinha. Um destes, destina-se à destravar as obras nas ruas Monsenhor Miguel José Mickoz, Maura Cordeiro Paolini e do Expedicionário que haviam sido paralisadas (ou sequer iniciadas) por descumprimento contratual da empresa contratada em licitação realizada no ano passado.

Em outro projeto, frente às graves dificuldades econômicas causadas pelo covid-19 ao comércio em geral, a Prefeitura propõe a concessão de 15% de desconto para o pagamento a vista, no vencimento, das taxas de verificação de licença para localização e funcionamento do serviços do táxi e de empresas e autônomos.

Seguiu também à Câmara, projeto que busca propiciar a luz para todos, com a facilitação da expedição de termo de anuência para o pedido de ligação de energia elétrica junto a COPEL. Com este projeto, busca-se solucionar a pendência judicial sobre lei aprovada anteriormente pela Câmara Municipal e que foi objeto de ação de inconstitucionalidade pelo Ministério Público do PR.

Por fim, foi encaminhado também, o projeto “Porteira a Dentro” para auxiliar as famílias, pequenos e médios produtores rurais, dentre outras incentivos, com o emprego de maquinário e pessoal da Prefeitura. De acordo com o projeto enviado, há a previsão de 8 horas diárias para a execução dos serviços solicitados, bem como a ausência de qualquer cobrança de taxa para as 3 primeiras horas e 50% do valor para as 3 horas posteriores.

