Zé Quirera vai em busca de mais segurança para Quitandinha

Na segunda-feira (19), o prefeito Zé Quirera, acompanhado do deputado federal Felipe Francischini, estiveram na Secretaria do Estado de Segurança Pública, em uma reunião em conjunto com o Secretário do Estado, coronel Romulo Marinho Soares, para busca de interesses da segurança pública de nosso município, reunião produtiva, com planos de muitos convênios e melhorias para Quitandinha.

Comandante da PM visita Quitandinha e promete ajuda na segurança do município

Na última quinta – feira (22), o prefeito Zé Quirera recebeu a visita do cel. Edmauro de Oliveira, comandante regional da 4º CRPM, sede de Ponta Grossa, juntamente com o major Sérgio Nabozny, sub. comandante do 28 BPM da Lapa.

Na oportunidade, firmaram compromisso com nossa cidade, e se dispuseram a ajudar em projetos para melhoria da segurança pública em nosso município.

