1° Encontro dos Empreendedores do Turismo Rural de Rio Negro vai definir ações para o setor

No próximo dia 25 (terça-feira) vai acontecer em Rio Negro o 1º Encontro dos Empreendedores do Turismo Rural, como tema “Otimização para o sucesso no Turismo Rural e engajamento de novos empreendimentos para o município”.

O evento é organizado pelo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato Rural de Rio Negro e é destinado aos empreendedores do Turismo Rural atuantes e para aqueles que desejam ingressar no setor.

O objetivo do encontro é identificar as potencialidades na área e as necessidades específicas do município para definir as próximas ações a serem desenvolvidas no turismo rural local.

Haverá ainda palestras com os instrutores do Senar, José Rivaldo dos Santos e Elcio Chagas da Silva, responsáveis pelo resgate dos aprendizados adquiridos ao longo dos anos, obtidos com as qualificações oferecidas aos empreendedores.

Os empreendedores também terão a oportunidade de participar de debates em várias áreas temáticas, onde discutirão com o poder público e entidades parceiras sobre as políticas públicas e ações que podem ser desenvolvidas para otimizar as atividades do setor a partir da elaboração de um plano de ação para o desenvolvimento do Turismo Rural de Rio Negro.