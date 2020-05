11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada realiza doação de alimentos e vestuários

Nesta quarta-feira (13), a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, localizada em Rio Negro-PR, realizou a entrega das doações recebidas dos seus membros para a campanha de doação de agasalhos e vestuários encabeçada pela 5ª Brigada de Cavalaria Blindada.

Essa atividade faz parte do Esforço do Exército Brasileiro para apoiar a população em estado de vulnerabilidade social, devido à emergência da COVID-19.

Nesta primeira fase da campanha de doações houve vultuosa adesão dos membros da “Redoma dos Campos Gerais”, na qual somou mais de 100 quilos de alimentos e cerca de 900 peças de vestuário. Para receber as doações em pauta foram selecionadas instituições beneficentes na região do Sul do Estado do Paraná. Parte dos recursos arrecadados foram doados para o abrigo institucional Professora Jane Sabino Ferreira, o qual visa o acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes, em estado de vulnerabilidade social. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga!

Fotos: Cb Cristiano