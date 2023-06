11ª edição da tradicional Meia Maratona Riomafra será neste domingo

Compartilhar no Facebook

Neste domingo (18), será realizada a 11ª edição da tradicional Meia Maratona Riomafra, onde cerca de 300 corredores estarão realizando a prova nas ruas de Rio Negro e Mafra.

A Meia Maratona Riomafra será dividida nas provas de 5 km e 21 km, com uma altimetria de nível elevado, tornando a prova ainda mais desafiadora.

A entrega dos kits será realizada na Praça João Pessoa em Rio Negro (no antigo Paço Municipal), das 13h30 às 18h. No domingo a entrega será das 06h às 07h10 no mesmo local.

A largada da corrida será na Praça João Pessoa (em Rio Negro) às 07h30.