13ª Corrida da Paz reúne mais de 800 participantes em Rio Negro

No último domingo (18) foi realizada em Rio Negro a 13ª Corrida da Paz. O evento reuniu jovens, idosos, homens e mulheres de toda a comunidade Riomafrense. A prova teve como objetivo integrar nossos militares com a comunidade, no dia do aniversário do Conselho Internacional do Desporto Militar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em um percurso de 5 km pelas ruas da cidade e com participação de mais de 800 pessoas, entre militares do 5º Regimento de Carros de Combate, da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada e civis, a corrida foi dividida em três categorias.

Na categoria maiores de 40 anos, sagrou-se campeão o Sr. Silvano Cirino da Luz, no feminino a vitória foi da Sra. Jaqueline Schuupel e no geral ficou em 1º lugar o Sr. Fernando Renan Da Silva.