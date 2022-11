18ª Festa da Colonização é iniciada com sucesso em Rio Negro

Com uma grande estrutura montada, teve início nesta sexta-feira a tradicional Festa da Colonização de Rio Negro em celebração aos 152 anos de emancipação política do município.

Neste ano a festa – que está na sua 18ª edição – será realizada do dia 11 a 15 de novembro com diversas atrações no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, que fica localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, na marginal da BR-116 no bairro Volta Grande.

Confira a localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPhBJ7GTUnnPBpfn9

Um grande público compareceu ao local na noite desta sexta-feira. A grande atração da noite foi o show nacional com a dupla Pedro Paulo e Alex (PPA), mas antes outras atrações agitaram o público presente.

A talentosa banda riomafrense Os Bauretz, que faz tributo a Tim Maia, emocionou o público com as belas canções que marcaram gerações. Na sequencia foi realizada a abertura oficial da festa com a presença em palco do prefeito James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, da secretária de cultura e turismo, Jussara do Rocio Heide, além de outros secretários municipais, vereadores, convidados e a atual realeza da festa. As onze candidatas à realeza deste ano se apresentaram no palco. A votação será neste sábado às 20h.

O hino municipal foi cantado por Sofia Bramorski Sem, que impressiona com o seu incrível talento ainda na infância. Ela é aluna da escola de música Ana Madalena Bach.

O cantor sertanejo Osiel Araújo agitou os presentes antes do show principal do PPA. Quando Pedro Paulo e Alex se apresentaram foi possível observar o tamanho da admiração e carinho que a dupla recebe do povo rio-negrense, pois todos cantaram e dançaram a cada música tocada pelos músicos, mostrando que a atual gestão municipal presenteou o povo com um grande show aguardado por muitos.

SEGURANÇA NO LOCAL

Além da grande equipe de segurança mantida pela organização do evento, a Polícia Militar também se fez presente durante todo o evento. Aproximadamente 30 policiais estiveram no local garantindo a segurança do público.

Durante o evento também há equipes de socorristas e profissionais da secretaria municipal de saúde de Rio Negro para atender a todos que necessitarem.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

O público visitante tem diversas opções de alimentos e bebidas à disposição na praça de alimentação montada no evento. São diversas empresas atuando com vendas no evento para movimentar a economia local.

ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO

Durante os dias de festa, o “trevo da Nortefios” na BR-116 estará fechado para a passagem de veículos. O acesso ao local do evento será feito pelo trevo do portal de entrada do município, seguindo pela marginal da BR-116, na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Rio Negro e equipes da Arteris (Autopista) está dando todo o apoio próximo ao local do evento e na região próxima com sinalizações.

PROGRAMAÇÃO

A 18ª Festa da Colonização tem diversas atrações para todas as idades. Confira a programação para os próximos dias:

DIA 12 DE NOVEMBRO (SÁBADO) – ENTRADA GRATUITA

13h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 13h – Parque de diversões (brinquedos com ingressos pagos)

– Parque de diversões (brinquedos com ingressos pagos) 14h – Desfile da Melhor Idade – A Marca do Tempo Fazendo História

– Desfile da Melhor Idade – A Marca do Tempo Fazendo História 15h – Baile da Melhor Idade

– Baile da Melhor Idade 20h – Concurso da Realeza e desfile das candidatas

– Concurso da Realeza e desfile das candidatas 21h – Apresentação e desfile das candidatas

– Apresentação e desfile das candidatas 22h – Show com Mateus Menin & Pra Dançar Vanera

– Show com Mateus Menin & Pra Dançar Vanera 00h – Show com a banda Lá Vem Ela

DIA 13 DE NOVEMBRO (DOMINGO) – ENTRADA GRATUITA

09h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 09h – Parque de diversões (brinquedos com ingressos pagos)

– Parque de diversões (brinquedos com ingressos pagos) 10h – Encontro das Etnias

– Encontro das Etnias 12h – Apresentações locais

– Apresentações locais 16h – Apresentação com Rodrigo Seidel

– Apresentação com Rodrigo Seidel 17h30 – Apresentação com Fábio Paqueira e banda The Seeker

– Apresentação com Fábio Paqueira e banda The Seeker 19h – Abertura do Natal em Rio Negro com a chegada do Papai Noel

– Abertura do Natal em Rio Negro com a chegada do Papai Noel 19h30 – Espetáculo infantil de Natal

– Espetáculo infantil de Natal 20h30 – Show com banda Sangue Latino

DIA 14 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA) – ENTRADA PAGA

20h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 20h – Parque de diversões (brinquedos com ingressos pagos)

– Parque de diversões (brinquedos com ingressos pagos) 22h – Apresentação com Henrique Dias e Banda

– Apresentação com Henrique Dias e Banda 00h30 – Show nacional com Leo e Raphael

DIA 15 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA) – ENTRADA GRATUITA

09h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 09h – Parque de diversões (brinquedos com ingressos pagos)

– Parque de diversões (brinquedos com ingressos pagos) 10h – Missa Campal em homenagem ao aniversário de 152 anos de Rio Negro

– Missa Campal em homenagem ao aniversário de 152 anos de Rio Negro 12h – Apresentação com Toni Mahento

– Apresentação com Toni Mahento 14h – 6º Adora Rio Negro

– 6º Adora Rio Negro 17h – Apresentação do grupo Gratidão

– Apresentação do grupo Gratidão 20h – Show nacional com o grupo Tchê Barbaridade

INGRESSOS PARA SHOWS PAGOS

Os ingressos para os shows pagos podem ser comprados pelo site http://www.oiingressos.com.br/evento.php?eve_cod=1336 ou nos pontos de vendas:

Em Rio Negro: Rilex Calçados, Afubra

Rilex Calçados, Afubra Em Mafra: Madrugação Conveniências, AC Farma

Madrugação Conveniências, AC Farma Informações, mesas e camarotes: (47) 9 9793-0530

Setor/Lote Valor Ingresso / PISTA (dia 11) – Lote 1 R$ 40,00 Ingresso / VIP (dia 11) – Lote 1 R$ 70,00 Ingresso / PISTA (dia 14) – Lote 1 R$ 40,00 Ingresso / VIP (dia 14) – Lote 1 R$ 70,00 Passaporte / Passaporte Pista – Lote 1 R$ 50,00

EVENTOS DURANTE TODO O MÊS

A Prefeitura de Rio Negro preparou um calendário de eventos especial para celebrar os 152 anos de emancipação política do município.

Além da Festa da Colonização, na programação haverá diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br