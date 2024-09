18ª Primavera dos Museus é iniciada em Rio Negro

A 18ª Primavera dos Museus teve início nesta terça-feira em Rio Negro. A programação iniciou às 14h no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral com a abertura oficial feita pelo prefeito James Karson Valério e pelo secretário municipal de cultura e turismo, Gerson Heide.

Alunos da Escola Estadual Inácio Schelbauer e da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia participaram do evento. O professor André Reichardt realizou a palestra “Um milagre chamado Davi”. Na apresentação ele relatou aos presentes como é ser pai de um filho autista.

Durante a tarde também houve a apresentação com a professora Marcia Ciola, que é diretora da escola Tia Apolônia. O tema da apresentação foi “Vivências e inclusão na escola”. Durante o evento os alunos da Tia Apolônia também fizeram uma bonita apresentação de dança e música.

Após a pausa para o lanche todos puderam acompanhar a criação de uma arte em grafite feita pelo artista Dion Luis Hable de Oliveira (popularmente conhecido como Moska) com o tema inclusão. A ação ocorreu ao lado do teatro e teve a participação do músico Alan Samon.

Ao final da programação os presentes visitaram o acervo do Museu Histórico Professora Maria José França Foohs, que fica situado junto à Prefeitura de Rio Negro, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. Toda a população pode conhecer a exposição. O atendimento é de terça a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h; e aos finais de semana das 13h30 às 17h.

Com o tema “Museus, acessibilidade e inclusão”, a 18ª Primavera dos Museus busca ampliar o debate sobre a democratização dos espaços museológicos, promovendo a reflexão sobre como os museus podem se tornar mais acessíveis a diferentes públicos, tanto em termos físicos quanto sociais e culturais.

SAIBA MAIS

A programação da 18ª edição da Primavera dos Museus já está disponível para consulta na plataforma Visite Museus (visite.museus.gov.br). O evento, promovido anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), acontecerá de 23 a 29 de setembro de 2024 em instituições de todo o Brasil, com atividades voltadas para o tema “Museus, acessibilidade e inclusão”.

Este ano, a grande novidade é a plataforma Visite Museus, que reúne em um só lugar a programação de todas as 930 instituições participantes. O público pode conferir as mais de 2.334 atividades entre exposições, palestras, visitas guiadas e oficinas que ocorrerão nas instituições cadastradas, espalhadas por diversas cidades brasileiras. A plataforma foi projetada para ser interativa e acessível, facilitando o planejamento e a participação nas atividades do evento.