19ª Festa da Colonização: credenciamento para fotógrafos é aberto

O Município de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, está com as inscrições abertas para o credenciamento de fotógrafos interessados em registrar a 19ª Festa da Colonização nos dias 15, 16 e 17 de dezembro. As credenciais de fotografia darão acesso a todas as áreas da festa, durante os três dias.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As inscrições podem ser realizadas até às 11h do dia 12 de dezembro através do formulário online: https://forms.gle/SDf663kqUu1NnvTD6

SAIBA MAIS

Os fotógrafos prestarão serviço de modo voluntário, sem qualquer tipo de vínculo empregatício com o município e deverão atuar de forma a capturar imagens que retratem a diversidade cultural, artística e social do evento, contribuindo para a preservação da memória e divulgação da 19ª Festa da Colonização.

Os requisitos são: ser maior de 18 anos; pessoa física; possuir experiência comprovada na cobertura de ensaios, festas e eventos; apresentar portfólio com trabalhos anteriores; possuir equipamentos fotográficos próprios; residir ou possuir disponibilidade para permanecer no município durante o período da festa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A seleção dos fotógrafos será realizada por uma comissão designada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que avaliará os documentos apresentados e o portfólio de cada proponente inscrito.

Serão considerados critérios de avaliação: experiência na cobertura de eventos culturais; qualidade técnica das imagens apresentadas no portfólio; contribuição para a diversidade de estilos fotográficos. O resultado final será divulgado no dia 13 de dezembro através das Redes Sociais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Os fotógrafos credenciados deverão comprometer-se a respeitar as normas estabelecidas pela organização da festa; entregar, no prazo estabelecido pela comissão, as imagens capturadas durante o evento; autorizar o uso das imagens pela Prefeitura Municipal de Rio Negro para fins de divulgação e registro histórico.