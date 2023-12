19ª Festa da Colonização de Rio Negro inicia nesta sexta-feira

Atualização: O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, já determinou a apuração dos fatos que culminaram no adiamento da 19ª Festa da Colonização de Rio Negro.

Sabe-se que uma rajada de vento ocorrida no início da tarde desta sexta-feira fez com que uma grande parte da estrutura montada para evento fosse danificada. Para a preservação da segurança de todos houve o adiamento do evento que ocorreria nos dias 15, 16 e 17 de dezembro. Uma nova data será definida e divulgada em breve.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mas por determinação do prefeito haverá a devida apuração com levantamentos de dados técnicos para que a empresa Spinelli Produções, que foi contratada via processo licitatório para a realização do evento, possa esclarecer sobre o ocorrido.

A apuração ocorrerá através de laudos técnicos da Defesa Civil e também por equipes de engenharia da Prefeitura dentro dos procedimentos jurídicos legais.

——————

Nesta sexta-feira inicia a 19ª Festa da Colonização de Rio Negro. Serão três dias de festa com uma super programação para toda a família:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

DIA 15 DE DEZEMBRO (INGRESSOS À VENDA)

19h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 20h – Mallu e banda

– Mallu e banda 22h – Charles e William

– Charles e William 00h – Show nacional com César Menotti & Fabiano

DIA 16 DE DEZEMBRO (ENTRADA GRATUITA)

14h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 15h – Apresentação de karatê

– Apresentação de karatê 17h – Adora Rio Negro

– Adora Rio Negro 18h30 – Nathan Lima e banda

– Nathan Lima e banda 19h30 – Encontro da Colonização com jogos germânicos

– Encontro da Colonização com jogos germânicos 20h30 – Chucrute Elétrico

– Chucrute Elétrico 23h – Sertanejo Universitário

– Sertanejo Universitário 00h – Show nacional com Cacio e Marcos

DIA 17 DE DEZEMBRO (ENTRADA GRATUITA)

9h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 10h – Show de talentos

– Show de talentos 12h – J. Brothers

– J. Brothers 13h30 – Show de talentos

– Show de talentos 16h – Carreata do Papai Noel

– Carreata do Papai Noel 17h – Chegada do Papai Noel

– Chegada do Papai Noel 17h30 – Auto de Natal com o Grupo Municipal de Teatro

– Auto de Natal com o Grupo Municipal de Teatro 18h30 – Banda Ziquizira

– Banda Ziquizira 20h – Fábio Paqueira e banda

– Fábio Paqueira e banda 21h – Show nacional com Maskavo

Todos os dias haverá uma completa praça de alimentação e bebidas, exposições, feiras e parque de diversões. Não deixe de prestigiar esse evento feito para toda a família!

A estrutura para o evento está sendo finalizada na manhã desta sexta-feira. Serão dois espaços para shows e apresentações artísticas e culturais: Pavilhão das Etninas e Pavilhão Nacional.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, esteve no local na manhã de hoje para acompanhar os preparativos e em vídeo desejou um bom evento para toda a população.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A realização da festa é da Spinelli Produções, com apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

Neste ano o acesso ao Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes será pela Av. Ildefonso Camargo Melo (rua do Detran). Um belo portal de identificação da festa será montado no local de acesso. Não haverá a cobrança do estacionamento, que terá toda a segurança necessária com a utilização de guardas e câmeras de videomonitoramento.