19ª Festa da Colonização de Rio Negro terá César Menotti & Fabiano e muito mais

Neste ano o município de Rio Negro completará 153 anos de emancipação política. Para comemorar será realizada a tradicional Festa da Colonização, que neste ano chega à sua 19ª edição.

O lançamento da festa ocorreu na noite desta quinta-feira na área de eventos do Flagra Chopp, quando foram divulgadas as primeiras informações sobre este grande evento que reúne um grande público todos os anos, movimentando a economia local e promovendo a cultura e o entretenimento para a população.

A festa será realizada do dia 17 a 19 de novembro no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, no bairro Volta Grande. Confira a localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPhBJ7GTUnnPBpfn9

Serão diversas atrações para todas as idades, como shows musicais, apresentações culturais, parque de diversões e praça de alimentação. No dia 26 de agosto um evento será realizado para eleger a nova realeza da festa. O edital com as informações referentes às inscrições será publicado em breve.

Em seu discurso o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, comentou sobre todo o planejamento que é realizado para a festa, não apenas para as atrações principais, mas para as atividades complementares também. “Rio Negro está se especializando em grandes eventos”, enalteceu o prefeito.

Também estiveram presentes no evento de lançamento o vice-prefeito Alessandro von Linsingen, a secretária municipal de turismo e cultura, Jussara do Rocio Heide, o diretor de turismo Kaio Ricardo Dutra, além do promotor de eventos Clemir Spinelli, que é o responsável pela empresa vencedora do processo licitatório para a realização da festa, servidores da Prefeitura, convidados e imprensa.

As atrações musicais da 19ª Festa da Colonização serão:

Dia 17: Show com a banda Maskavo (gratuito)

Dia 18: Show com a dupla César Menotti & Fabiano (entrada paga)

Dia 19: Show com a dupla Jean e Júlio (gratuito). Neste dia também será realizada a Abertura do Natal de Rio Negro.

Artistas locais e regionais também se apresentarão, pois um dos objetivos do evento é valorizar os talentos de Rio Negro e da nossa região.

Neste ano não haverá a cobrança do estacionamento. Um novo acesso ao local da festa foi definido visando a segurança de todos. Todas as informações com a programação completa serão divulgadas em breve.