1ª Caminhada e Corrida Rural – Edição Pinhão foi sucesso

Ao todo, 80 participantes percorreram os 12km e aproveitaram o delicioso café rural

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No último sábado, 23 de julho, aconteceu em Rio Negro a 1ª Caminhada e Corrida Rural – edição Pinhão. O evento aconteceu no Sítio Santo Antônio e Fazenda São Sebastião, na localidade de Lençol. Os caminhantes e corredores aproveitaram ainda um delicioso café rural, com muitas delícias típicas. Ao todo 80 participantes percorreram os 12 quilômetros de lindas paisagens, uma experiência muito agradável.

A 1ª Caminhada e Corrida Rural integrou a programação do 1º Festival Gastronômico de Inverno de Rio Negro. A edição Pinhão lançou o evento, que tem como objetivo difundir o turismo e a gastronomia local. A realização é da Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretarias de Cultura e Turismo e de Esporte e Lazer, em parceria com o Sítio Santo Antônio e Fazenda São Sebastião, ambos integrantes do roteiro de Turismo Rural de Rio Negro.

SÍTIO SANTO ANTÔNIO

É reconhecido pela produção orgânica de pequenas frutas como amoras, mirtilos, fisalis e butiá, além de uma variedade de produtos da horta. Os alimentos e frutas produzidos no Sítio são transformados em geleias, licores, compotas e conservas, dos mais variados sabores. Visitar o Sítio Santo Antônio é se encantar com o colorido das prateleiras carregadas de produtos feitos com muito carinho. O Sítio Santo Antônio também é muito famoso pelo Café Rural, que foi servido aos participantes da 1ª Caminhada e Corrida Rural, com pães, bolos, tortas, bolachas e doces, que dão água na boca. O local ainda conta com pousada e variedade de opções de alimentação mediante reserva.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Contato: (47) 99925-3440 ou (47) 99764-1476; Facebook.com/sitiosantoantonioturismorural; valeriositiosanto321turismo@gmail.com.

FAZENDA SÃO SEBASTIÃO

É destaque pelo cultivo de maçãs. Na época da colheita ou na florada, os pomares carregados apresentam um belo espetáculo aos olhos. O ambiente oferecido ao visitante é extremamente agradável. Com uma beleza indiscutível, a Fazenda São Sebastião também guarda algumas características de como eram as fazendas antigamente, preservando alguns objetos, utensílios e equipamentos utilizados pelas gerações passadas. As frutas ali produzidas também são transformadas em doces e geleias, com sabores típicos da nossa terra.

Contato: (47) 99246-8303 ou (47) 99278-1367; Facebook.com/FazendaSaoSebastiaoRioNegro; fazendasaosebastiaorionegro@gmail.com