1ª Caminhada Internacional na Natureza da Fazendinha reúne bom público

Um bom público marcou presença na 1ª Caminhada Internacional na Natureza da Fazendinha, no interior de Rio Negro. O evento – com participação gratuita – ocorreu na manhã deste domingo (11) com concentração às 7h30 na Capela de Nossa Senhora da Piedade. Ao todo foram 12 quilômetros de percurso com duas largadas: às 8h e às 8h30.

A ação foi promovida pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo e com o apoio da Secretaria de Esportes. A Caminhada Internacional na Natureza promove a integração entre as comunidades e tem como finalidade fortalecer a atividade turística e a agricultura familiar. Esta edição da Fazendinha aconteceu junto às comemorações da 2ª Festa de Nossa Senhora das Dores.

Na ocasião a Associação de Moradores da Fazendinha comercializou a alimentação. O prato principal foi leitão recheado com aipim. Houve também a venda de produtos locais, além da programação da festa com torneio de futebol suíço, tarde da amizade e tarde dançante.