1ª Roda de Conversa é realizada pela ARPDE em Rio Negro

No último sábado, dia 25, a Associação Rionegrense da Pessoa com Deficiência (ARPDE) realizou em sua sede a 1ª Roda de Conversa sobre temáticas importantes no dia a dia da sociedade.

A ARPDE tem como um de seus princípios desenvolver ações de abrangência social e de relevância à comunidade.

A primeira temática foi desenvolvida com a palestrante Lismeri Lima de São José dos Pinhais, que abordou o tema “Quem cuida de quem cuida: a realidade de uma mãe atípica”. Ela trouxe a realidade de uma mãe cuidadora de uma filha com deficiência, muitas vezes despercebida na sociedade, todas as dificuldades e também a forma de harmonizar a situação com o apoio técnico de especialistas em saúde e principalmente o apoio e união da família.

A segunda temática foi desenvolvida com a palestrante Flávia de Oliveira Braz Reiser com o tema “Os desafios da inclusão alimentar: seletividade, intolerâncias, alergias, doença celíaca e restrições alimentares”. Mais uma realidade vinda à tona, onde a palestrante trouxe a sua forma de convivência diária com a doença celíaca e também de alguns de seus filhos. É a rotina diária de uma mãe e filhos que precisam se adaptar a uma nova forma restrita de alimentação, mas com muita inclusão e criatividade, pois os alimentos são devidamente preparados e nada se diferem no gosto dos alimentos convencionais.

Um bom público se fez presente nesse primeiro encontro e a ARPDE já projeta outros com novos temas. A associação agradece aos associados, ao público presente e aos colaboradores que se dispuseram a ajudar para que o evento fosse um sucesso.